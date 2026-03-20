ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ದೇವವೃಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ದೇವವೃಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.
Published : March 20, 2026 at 7:41 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವವೃಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.
ಪುರಾತನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವ ರಥೋತ್ಸವ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ವಸಂತ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವವಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 5 ಸಾವಿರ ಸೀಮೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಊರುಬಗೆ, ಕೆಸವೊಳಲು, ಉಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಬ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಂಬರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೇವವೃಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದಂತೆ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಪಾರ್ವತಿ, ಗಣಪತಿ, ಚನ್ನಕೇಶವ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬೈರವೇಶ್ವರ, ವೀರಭದ್ರ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಗಡಿ ಭಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಕಾಸರಗೋಡು, ಸುಳ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಈ ದೇವರು ಮನೆ ದೇವರು. ಈ ಭಾಗದ ಜನರೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆತನದವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಲ ದೇವರು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಂಬಿಕೆ: ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವವೃಂದವು ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಮಹಾಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸ್ಥಳ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ದೇವವೃಂದ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಶುರಾಮ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಸುವೊಂದು ಬಂದು ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕುತೂಹಲಗೊಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಹುತ್ತವನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತಗುಲಿ ಲಿಂಗದಿಂದ ರಕ್ತ ಬರಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಪರುಶುರಾಮ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಮಹಾಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದರು. ಗಂಧ ಹಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಜಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಆಗ ಪರುಶುರಾಮನ ಲಿಂಗ ಬೇಧನ ದೋಷ ಹಾಗೂ ಮಾತೃ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಯಾರು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಜ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
