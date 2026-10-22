ದೇವರಗಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೋಲುಗಳ ಕಾಳಗ: ಓರ್ವ ಸಾವು, 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ದೇವರಗಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿದ ಬಳಿಕ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 9:44 AM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬನ್ನಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೋಲುಗಳ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಳಗುಂದ ಮಂಡಲದ ದೇವರಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬನ್ನಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಉತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ‘ದೇವರಗಟ್ಟು ಕರ್ರಲ ಸಮರಂ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಳಗ: ದೇವರಗಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿದ ಬಳಿಕ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೋಲುಗಳ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ನೇರಣಿ, ನೇರಣಿಕಿ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕೊತಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಅರಿಕೇರ, ಸುಳುವಾಯಿ, ಎಲ್ಲರ್ತಿ, ಬಿಳೇಹಾಳ್, ನಿದ್ರವತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಈ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡುವೆಯೂ ಅನಾಹುತ: ಈ ಬಾರಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೋಲುಗಳ ಕಾಳಗ ಹಾಗೂ ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿನಿಂದಾಗಿ ಆಲೂರಿನ ಪೋತುರಾಜು (30) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಲೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ 8 ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆದೋನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸುಮಾರು 800 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕಾಳಗ ಮತ್ತು ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿನಿಂದಾಗಿ ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಐತಿಹ್ಯ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲುಗಳ ಕಾಳಗ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ದೇವರಗಟ್ಟು ಕರ್ರಲ ಸಮರಂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬ. ಮಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಈ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಿಂಸಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ಹಿಂಸಾಚಾರ ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಈ ರೀತಿ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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