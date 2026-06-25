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ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಿಳಿದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್​, 42 ಬೈಕ್ ಜಪ್ತಿ

ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಅಲ್ಲಿನ ವೇತನದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಬೈಕ್​ ಕಳ್ಳತನದ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಅರೆಸ್ಟ್​​ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

BIKE THEFT CASE
ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಫೋಟೋ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 9:37 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 9:44 PM IST

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ದೇವನಹಳ್ಳಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಾಕುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಬೈಕ್​ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಿಳಿದು ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಿಳಿದವ ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 42 ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಅರೋಪಿಯನ್ನು ಈಗ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 42 ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಬೈಕ್​ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನದ ಕುರಿತು ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಬೈಕ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರು ವಿಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 42 ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಬೈಕ್ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆರೋಪಿ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಆತನಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಸಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 42 ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಖಲೀಲ್ ಸುಮಾರು 25 ಕೀಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂದೆಯೂ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಂಡ್ಲರ್ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ವಾಹನ ಸವಾರರೂ ಕೂಡಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಾವೂ ಕೂಡಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಇರಿಸುಮುರಿಸು ತರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್‌ಗಳೇ ಈತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್​, 'ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್​ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ'ಯಿಂದ 41 ಬೈಕ್​ ವಶಕ್ಕೆ

Last Updated : June 25, 2026 at 9:44 PM IST

TAGGED:

BENGALURU RURAL
ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಕಳ್ಳತನ
BIKE THEFT CASE

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