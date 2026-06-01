ಭ್ರೂಣದ ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೋಷ; 32 ವಾರಗಳ ಭ್ರೂಣದ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 1, 2026 at 11:07 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತವು ಮಹಿಳೆಯ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ತಾಯಿಯ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ನರಮಂಡಲ (ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್) ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ 32 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ದೋಷಗಳುಳ್ಳ ಮಗು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಪೋಷಕರ ನೋವು, ಮಗುವು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 32 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ದೋಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುವಿಗೆ ಗಂಭೀರ ನರಮಂಡಲದ ದೋಷಗಳಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗರ್ಭವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅನಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು.

ಈ ಆದೇಶದಂತೆ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ್ದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಶು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗಂಭೀರ ನರಮಂಡಲದ ವೈಕಲ್ಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ವರದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಗರ್ಭಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

