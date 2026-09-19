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ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿ ಸುತ್ತಾಡಲು 23 ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಾಳೆ: CID ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾದ 52 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನ-ಡೈಮಂಡ್ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರ!

ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಕನ್ನಾಳೆ 23 ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಎಸ್​​​ಐಟಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಭರತ್​ ರಾವ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿ ಸುತ್ತಾಡಲು 23 ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಾಳೆ (File/ IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 10:25 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಮೇರೆಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ CID ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ.

ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೆಳತಿಗಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಕನ್ನಾಳೆಯು ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಲು 23 ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ್ದ. ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಭಗವತಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಕನ್ನಾಳೆ ಇದರ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಗೆಳತಿಗೆ 52 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

1.90 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 1 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2.90 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನ ಬೀದರ್​ನ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತದ ಕೋ - ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಭೀಮಾ ಜ್ಯೂವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್​​ಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕಿ (ಎಸ್ ಪಿಪಿ) ಕೆ.ಎಲ್.ಭಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡದಂತೆ ಸಿಐಡಿ ಪರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆ ಪ್ರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಸಮೇತ ಶನಿವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾಖಲೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕ ಪಡೆದ ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯ (ಲಾಜೆಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ) ವಿವರಗಳ ಸಮೇತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೀಮಾ ಜ್ಯೂವೆಲ್ಲರಿ ಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು SPP ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಕನ್ನಾಳೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 21 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 23 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ - ಡೈಮಂಡ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಾಳೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 11 ಮಂದಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿಷಯವೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ," ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಾಳೆಯ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 2019ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಾಳೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಿಚಯ ಬಳಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರು 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಾಳೆ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CID ತನಿಖೆ
52 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನ ಡೈಮಂಡ್
ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
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