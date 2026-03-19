LPG ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಪಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ: ಇದರ ಬಳಕೆ, ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?
ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಪಿಎನ್ಜಿ) ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 19, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 12:47 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಪಿಎನ್ಜಿ) ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆ, ಮನೆಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು (PNGRB) ಈ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ - ಅದಾನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸಿದೆ.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ (PNG) ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ರೇಸ್ಸಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ (CNG) ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2015ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2017ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 2018ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು 8-9 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 14 ಸಿಎನ್ಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ್ದು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿಗಿಂತಲೂ ಪಿಎನ್ಜಿ-ಸಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಭ್ಯ: ಗೋಕುಲ, ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ, ರಾಯಪೂರ, ಬೇಲೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 14 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಐಒಎಜಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನೋದ ಪಾಪಲ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಪಿಎನ್ಜಿಯು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಗ್ಗದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 19 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ, 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 14 ಸಿಎನ್ಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿವೆ. 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ 14 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು: ಮೊದಮೊದಲು ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 700 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 60 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಪಿಎನ್ಜಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಯುವ ಪ್ರಮೇಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಇದರತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನೋದ ಪಾಪಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಗಲ್ಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೊಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಯುದ್ದದ ಬಿಸಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವದು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ 6,000 ರೂ., ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ 1,000 ರೂ. ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 4 ಯುನಿಟ್ವರೆಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ನಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 2 ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎನ್ಜಿ ದರವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 400 ರೂ.ವರೆಗೂ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೊಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನವನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬೇಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ, ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
