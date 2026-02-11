ETV Bharat / state

ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಲಾಭ, ನಷ್ಟ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆ?

ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯ, ನಷ್ಟ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 11, 2026 at 8:02 AM IST

ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 71% ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಭಾರೀ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ‌ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದೇಶದ ಇತರೆ ಮೆಟ್ರೋಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಮೆಟ್ರೋ ದರ 5% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ದರ ಏರಿಕೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಗುದ್ದಾಟ, ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಕ್ಕೂ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಗುದ್ದಾಟದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಆದಾಯ, ನಷ್ಟ: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 80.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು.‌ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ 295 ಕೋಟಿ ರೂ., ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚವಾಗಿ (ಬಡ್ಡಿ) 106.33 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ Depreciation (ಸವಕಳಿ ಮೌಲ್ಯ) 584.71 ಕೋಟಿ ರೂ.‌ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 905.35 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.

2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಒಟ್ಟು 198.45 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು.‌ ಆಗ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 345 ಕೋಟಿ ರೂ.‌, ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚ (ಬಡ್ಡಿ) 95.68 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಸವಕಳಿ ಮೌಲ್ಯ 380.26 ಕೋಟಿ ರೂ.‌ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 623 ಕೋಟಿ ರೂ.‌ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್​​ಸಿಎಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸುಮಾರು 475 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 486.61 ಕೋಟಿ ರೂ., ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚ (ಬಡ್ಡಿ) 103.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಸವಕಳಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 411 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಳೆದರೆ ಒಟ್ಟು 525.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.

2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 644.32 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅಂದು ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 613.07 ಕೋಟಿ ರೂ., ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 128.46 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಸವಕಳಿ ಮೌಲ್ಯ 530.69 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಳೆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸುಮಾರು 628 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ.

2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸುಮಾರು 814.29 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ‌ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 706 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, 140.61 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚ (ಬಡ್ಡಿ) ಹಾಗೂ ಸವಕಳಿ ಮೌಲ್ಯ 576.79 ಕೋಟಿ ರೂ.‌ ಕಳೆದರೆ ಸುಮಾರು 609.41 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್​​ಸಿಎಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಮೆಟ್ರೋ ಪೀಕ್​ ಅವರ್ ಪ್ರಯಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಪೀಕ್​ ಅವರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 9.24 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ನೇರಳೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 4.72 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 3.55 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದರು. ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 95,351 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್​​ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ​ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 85,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 7ರವರೆಗಿನ‌ ಪೀಕ್​ ಅವರ್ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 75,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗಿನ‌ ನಾನ್ ಪೀಕ್​ ಅವರ್ ವೇಳೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 35,000 ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್​​ಸಿಎಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೆಟ್ರೋಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ಯಾಡೋ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದರದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹಣದಿಂದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಅಧೀನ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರಳು ನಗದನ್ನು (shadow cash support) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿ, ನೆರಳು ನಗದಿನ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ಯಾಶ್‌ ಲಾಸ್‌ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಎಂದು 1,064.32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 4,002.23 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 5,066.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್​​ಸಿಎಲ್​​ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಶ್ಯಾಡೋ ನಗದು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಭದ್ರತಾ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ ಅಲ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಭದ್ರತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸಹ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಂಆರ್​​ಸಿಎಲ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ 83 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 5,780 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬೋಗಿಯ ಒಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ಎಲ್ಲಾ 83 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು 4 ಮೆಟ್ರೋ ಡಿಪೋಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟಾರೆ 2,950 ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ತಡೆದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

