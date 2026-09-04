ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ: ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು?; ಏನಿದು ಕೃತಕ ಮಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?; ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ ಅವರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 4, 2026 at 7:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಳೆ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಬಾರಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯಾ? ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೇನು? ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಆತಂಕ ಏನು ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 175 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ 101 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಇದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮುಂದೆ 60 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ.76 ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ 815.70 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 684 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. 60 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ, ಒಂದು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ 200 ಗಂಟೆಗಳ ವೈಮಾನಿಕ ಹಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂದಾಜು 28.52 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಿಗಾವಣೆಯಡಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಎಂದರೇನು?: ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಳೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀಗಿಸಲು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ಮಳೆ ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಒಣ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳನ್ನು ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಣಗಳು ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹನಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿ ಭಾರವಾದಾಗ, ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯತ್ತವೆ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆದ ನಂತರ, ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಿಮದ ಹರಳುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಮರಳಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.
ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ CAIPEEX ಪ್ರಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂತ್ರ: ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoES) ಅಡಿ ಬರುವ ಪುಣೆಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮಿಟಿಯೊರಾಲಜಿ (IITM) 2018 ಮತ್ತು 2019ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ 'The Cloud Aerosol Interaction and Precipitation Enhancement Experiment' (CAIPEEX) ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
Addressing Karnataka’s rainfall deficit and preparing for potential drought conditions, we have officially launched the ₹28.52 crore scientific cloud-seeding operation from HAL Airport, Bengaluru.— N Chaluvarayaswamy (@NChaluvarayaS) September 4, 2026
Implemented jointly by Karnataka Neeravari Nigama Limited (KNNL) and Karnataka… https://t.co/dCksCwOBFo
CAIPEEX ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?: ಭಾರತದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ತಳ ಭಾಗದ ಬಳಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆಯು (hygroscopic seeding) ಮಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು CAIPEEX ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಂವಹನ ಮೋಡಗಳಿಗೆ (warm convective clouds), ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮೋಡದ ತಳವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ಲೇರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವಾದ ಗ್ಲೇಸಿಯೋಜೆನಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಮಳೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಂಚಿತು. ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗೋಚರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು CAIPEEX ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳ (numerical) ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 'ಹೈಗ್ರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ' (Hygroscopic cloud seeding) ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೋಡದ ಚಲನಶೀಲತೆ (dynamics) ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಏರೊಸಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧುವೇ?: CAIPEEX ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ (flight) ಸುಮಾರು 8.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ದೊರೆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಹಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸುರಿಸಿದ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚ ಲೀಟರ್ಗೆ 18 ಪೈಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಲಾನಯನ ಮಟ್ಟದ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಜಲಾನಯನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
CAIPEEX ಪ್ರಯೋಗದಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪುರದ ಮಳೆ ನೆರಳು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಬಳಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 46±13% ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 18±2.6% ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಳ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 5 ಬಾರಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಬಾರಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2003 ಮತ್ತು 2012 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2017, 2019 ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2003ರಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ವರುಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಎದುರಾದ ಕಾರಣ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಸಿತು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 100 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತಾಸು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
2013ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಬಿನಿ, ಕೆಆರ್ ಎಸ್, ಹೇಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆದಾಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 4 ಎಂ.ಎಂ. ನಿಂದ 7 ಎಂ.ಎಂ. ಮಳೆ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
2017ರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಧಾರೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 286 ತಾಸು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. 35 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಈ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ 1,302 ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮಾಗಡಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೋಡ ಚದುರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. 781 ಕಡೆ 110 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 618 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹಜ ಮಳೆಗಿಂತ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.27.9 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಸಂಶೋಧಕರು ಇದರಿಂದ ಅಂದಾಜು 2.1 ಟಿಎಂಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
2019ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಧಾರೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ 28 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,340 ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಮಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 2.95 ಎಂ.ಎಂ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ 7.4 ಟಿಎಂಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವುದೇನು, ಇರುವ ಆತಂಕ ಏನು?: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 60 ದಿನಗಳ 200 ತಾಸು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ರಚನೆ, ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಫಲತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ, ಕೆರೆ ನೀರು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸುರಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಶಸ್ಸಿನ ದರ ದೊರೆತರೆ ಇಡೀ ಯೋಜನೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಳೆಯಾದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 15 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮೋಡಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮೋಡಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸಹಮತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಈ ಮೊದಲು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು. ನಾನು ನೋಡಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಉಳಿದ ಕಡೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಪೋಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವೇರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಬಳಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡು ತಾಸು ಮಳೆ ಆದರೂ ಅದರಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಲ ತಜ್ಞ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ರಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಮಣ್ಣು, ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಲ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವಾದಿ ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ. ಮೋಡದ ಸಾಂದ್ರತೆ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೊನೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚೀನಾ ಸೇರಿ ಯುರೋಪ್ ನ ಕೆಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಮೋಡ ಚಲಿಸಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟು ತುಂಬುವಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗುವುದು ಅನುಮಾನ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಬಹುವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಇದರಿಂದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ?: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಿತಿಗಳು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಮೂರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಿಫಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೋಡಗಳು ಚದುರಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಪೂರಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ (KSNDMC) ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಮೋಡ ರಚನೆಯಾದಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರಕುವುದು ಅನುಮಾನ. ಮೋಡದ ವಾತಾವರಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು HALನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಚಾಲನೆ!