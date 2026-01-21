ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸೂರಿಲ್ಲ: ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1,112 ಮನೆ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಭರವಸೆ!
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿಗಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೂರಿಲ್ಲದ ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ಸೂರು ನೀಡಲು ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ,ನಿಗದಿಯಂತೆ ಮನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
Published : January 21, 2026 at 3:11 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಕುಟುಂಬಗಳು ಸೂರು ಇಲ್ಲದೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾವೇರಿಯ ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿಯ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹೌದು.. ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಅಹ್ವಾನಿಸಿ ನಿಜವಾಗಿ ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೂರಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡಲು ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು.
1,112 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ನಗರಸಭೆ: ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ದರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 440 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಹೊರವಲಯದ ಉದಯನಗರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 770 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ 28 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ 6 ಲಕ್ಷ 68 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವಂತ ಸೂರಿನ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಡಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾತಕಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ದರ ಕುಟುಂಬಗಳು: ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುಮಾರು 80 ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ದರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿ ಗಂಜಿಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಂದಿನ ಶಾಸಕ ನೆಹರು ಓಲೇಕಾರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಸ್ವತ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಶಾಸಕರಾದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
"ಆದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೆದಿವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಆದರು ತಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಸಿಗಬಹುದಾ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರು ತಮಗೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಲುಗುತ್ತೇವೆ. ಓಡಾಡಲು ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಈ ಗುಡಿಸಲು ಜೋಪಡಿ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಎಂದು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವೇ ಭರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಮನೆ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು.
ಹಾವೇರಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?: ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಸೂರಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಮತ್ತು ಉದಯನಗರದ ಸಮೀಪ ಸುಮಾರು 1,112 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕಾಂತರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 480 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 280 ಮನೆಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಬಡವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾವೇರಿ ಶಾಸಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೌಕಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂತರಾಜು ಹೇಳಿದರು.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಚರಂಡಿಗಳು ಯುಜಿಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಸುಮಾರು 35 ಮನೆಗಳು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರ ಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂತರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.
