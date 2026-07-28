ಮೂರು ಜಲಾಶಯವಿದ್ರೂ ನೀರಿಗೆ ಬರ! ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಂತಾಗಿದೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಹಾಸನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಯಕಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ- ಸುನೀಲ್ ಕುಂಭೇನಹಳ್ಳಿ.
Published : July 28, 2026 at 11:18 AM IST
ಹಾಸನ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಾಲೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಬರಗಾಲ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೇವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾರಿ ಮೇವು ಖರೀದಿಗೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಸುಳಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೈತರು ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೇ ಒಕ್ಕಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 15 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಸನದ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜಲಾಶಯ 3 ಬಾರಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇವು ತರಬೇಕಾದರೆ, 10ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ರೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯ, ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿದ್ದು, ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಜಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಳೇಬೀಡು, ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರಗಾಲ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ 5 ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೇ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳು ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಬತ್ತಿಹೋಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗರ ರೈತರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ತೆಂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಬಾಹುಬಲಿಯ ನೆಲೆಬೀಡು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಜೊತೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ದೂರದ ಜನಿವಾರ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಏತನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೊಂಚ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, 4ರಿಂದ 5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೇ, ಇನ್ನು 15 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ. ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಡಿ ಕತ್ತಲು ಎಂಬಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಜಲಾಶಯಗಳಿದ್ದರೂ ನೀರಿನ ಕೊರೆತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೇ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು.
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಯುವ ರೈತ ಮಂಜೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಯಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಡಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಡಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೇ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. 40 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸದ್ಯ 5 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತರು, ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೋಳಕ್ಕೂ ಬಿಳಿ ಸುಳಿ ರೋಗದಿಂದ ರೈತ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಳೆಯು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಸನ ಶಾಸಕ ಸ್ಪರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅರಕಲಗೂಡು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಪುಷ್ಪಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದರೂ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸೋನೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇವು ಇಲ್ಲದೇ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಹೊರೆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ 2.5ಸಾವಿರ ದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರವಿದೆ. ಒಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದರೇ 15 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋವು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಜಲಾಶಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿ: ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ, ಯಗಚಿ ಮತ್ತು ವಾಟೇಹೊಳೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಳಹರಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 22 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 15 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಮಿತ ನೀರನ್ನು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ 300 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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