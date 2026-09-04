ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಲೋಪದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಅವಕಾಶ: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಮಾಧಾನ!
ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಡೆಸುವ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ರದ್ದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿಸಿದೆ.
Published : September 4, 2026 at 8:03 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿದ್ದರೂ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಲೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲವೇ, ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಡೆಸುವ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ರದ್ದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದವರು, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರು ಎಂದು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ (ಕೆಎಟಿ) ಆದೇಶ ರದ್ದುಕೋರಿ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಟಿ. ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೀತಾರಾಮ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಘಟನೆ ನಡೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2006ರ ಘಟನೆಗೆ 2015ರಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸದೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೂಲ ದೂರುದಾರ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರಿನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬದಲಾಗಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದವರೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯಾಲಿದೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 7(2) ಮತ್ತು 9(3)(ಎ) ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ನೀಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿತ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ವಿಚಾರಣೆಯೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪಿತ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿದ್ದರೂ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಯೂಸುಫ್ ಯಾಕೂಬ್ಸಾಬ್ ಅಲ್ಗೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ತೇರದಾಳ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೋ - ಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ಕೋಟಾದಡಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಆರೋಪವಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಸ್ತಗೀರ್ ನಬಿಸಾಬ್ ಕೊರಬು ಎಂಬುವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೊಸೈಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ದೂರುದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಯೂಸುಫ್ ಅಲ್ಗೂರ್ ಅವರಿಗೆ 4 ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ತಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಯೂಸುಫ್ ಅಲ್ಗೂರ್ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕೆಎಟಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಮತ್ತು 9ರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ದಂಡನೆ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಕೆಎಟಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಸಿದ್ದರು.
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