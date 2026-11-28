ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ: ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿಂದೇಟು: ಕಾರಣ ಏನು?
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಡುವೆಯೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಇಲ್ಲ. ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ
Published : November 28, 2026 at 3:46 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಂಗಾರದ ದರ ಇಳಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭ. ಈ ಎರಡೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರೀದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆಟುಕದಂತಾಗಿತ್ತು. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿಯೇ ಅನೇಕರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ದರ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಓಡಾಟ ಕಂಡುಬಂದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.
ದರ ಇಳಿದರೂ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು: ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 1.62 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1,42,090 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಬಂಬರ್ ಬಳಿಕ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಯಬೇಕೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತಾಳಿ ಸರ, ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಬಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ಎಂಟು-ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಆದರೂ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸರಾಫ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಡಿ. ಚಿಲ್ಲಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿನ್ನದ ದರವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರದ ಏರಿಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕೋ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಂ.ಎಂ. ಹೂಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದವರು ಮಾತ್ರ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಓಡಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಘು ಹಬೀಬ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸರಾಫ್ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿನಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಸಂತಸ: ಗ್ರಾಹಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಸದ್ಯ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಹಕಿ ರೇಖಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300ರಿಂದ 400 ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದು, ಧಾರವಾಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಭರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆ, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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