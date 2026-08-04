ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾದರೂ ಬಯಲು ಮತ್ತು ಅರೆಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಇನ್ನೂ ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 4, 2026 at 1:55 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 2:07 PM IST
ಹಾಸನ: ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನದಿ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಅರೆ ಮಾಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಾದ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು, ಬೇಲೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಅರಸೀಕೆರೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಇನ್ನೂ ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಹಾಸನ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾದ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಾಸನ, ಅರಕಲಗೂಡು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿತ್ತನೆ ಚುರುಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರಸೀಕೆರೆ, ಅರಕಲಗೂಡು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳೆಗಳೂ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದ ರೈತರುಗಳ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
|ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು
|5041 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
|ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ
|2922 ಅಡಿ
|ಜಲಾಶಯ ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ
|2912.24 ಅಡಿ
|ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಮಾಣ
|37.103 ಟಿಎಂಸಿ
|ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣ
|28.409 ಟಿಎಂಸಿ
|ಹೊರಹರಿವು
|500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕು ರೈತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು, ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ಸಣ್ಣ, ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿ, ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 2.042 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಈ ವರ್ಷ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೋನೆ ಮಳೆಯ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಗೆ ರೈತರು ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೂಡ'
ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಗೊರೂರು ಜಲಾಶಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್
"ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾರಕ್ಕೋ 15 ದಿವಸಕ್ಕೂ ಸೋನೆಮಳೆ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು, ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅರಿತು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕನ್ನ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು"
ಎಚ್.ಎಂ.ಜಿ. ರವಿ, ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ
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