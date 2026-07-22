ತಾಯಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ದಿ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೂ-ಗುಚ್ಚ ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Published : July 22, 2026 at 6:06 PM IST
ಹಾಸನ (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ): ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನದ 'ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ'ವನ್ನು ಇಂದು ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ನೆರವೇರಿಸಿತು.
ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಎಚ್.ಡಿ.ರಮೇಶ್ ಹಾಲು ತುಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬದುಕಿದ್ದೇ ಒಂದು ಪವಾಡ: ಹಾಲು ತುಪ್ಪದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ದೇ ಒಂದು ಪವಾಡ. ವೈದ್ಯರೇ ಇವರು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದೈವ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ತಿರುಚಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಬ್ಬರು ಆರ್.ಆರ್. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ದೇವಾಲಯದ ದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದೊರಕಿತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯದ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಜನರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ದೈವ ಬಲ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಹಾಲುತುಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೇವಲ ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಿಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವನನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇಷ್ಟ: ಸಂಸದ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅನುಸೂಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಹಾಲುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಹಾಲು ತುಪ್ಪದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮತ್ತು ರುದ್ರಚಮಕ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ: ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಾಯಿಯ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಿರಿಯ ಮಗ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು.
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