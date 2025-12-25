ಇದು ಚರ್ಚ್, ಆಶ್ರಮ, ಮಠವೂ ಹೌದು! ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾರುತ್ತಿದೆ ದೇಶನೂರಿನ ಚರ್ಚಾಲಯ: ಖಾವಿಧಾರಿ ಫಾದರ್ಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಅಗಣಿತ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿದ್ದು, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ ಹೋಲುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.
Published : December 25, 2025 at 12:11 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಾತಿ-ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಚರ್ಚ್, ಮಠ, ಗುಡಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಫಾದರ್ ಖಾವಿ ಬಟ್ಟೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಕಿತ್ತೂರು ನಾಡು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಶೌರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದಂತೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ 'ಶ್ರೀ ಸ್ನಾನಿಕ ಅರುಳಪ್ಪನವರ ವಿರಕ್ತಮಠ' ಕಳೆದ 72 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ದೇವಾಲಯವೂ ಹೌದು. ಚರ್ಚ್, ಆಶ್ರಮವೂ ಹೌದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಠ ಹಾಗೂ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹಾಗೂ ಮೇರಿ ಮಾತೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದೇಶನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಫಾದರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆನಿನೋ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಪೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಿಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎರಡೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನೆ ಫಾದರ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮತಾಂತರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
ಏನಿದರ ಇತಿಹಾಸ? : 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶನೂರಿಗೆ ಬಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ ಅಣಿಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅನಾಥ ಮತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆ' ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 4-5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 1953ರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಶುರುವಾಯಿತು. 1954ರಲ್ಲಿ ದೇಶನೂರ ಮತ್ತು 1956ರಲ್ಲಿ ಮೊಹರೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗುರುಕುಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಬಾಲಿಕಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಶನೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಣಿಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೇವರೇ ಆದರು. ಅಣಿಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಳಿಕ ಅಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅರಳಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಂತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಭುದರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಮಠ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆನಿನೊ ಅವರು ಶ್ರೀಮಠವನ್ನು ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿ ಚರ್ಚಾಲಯ: ಅಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಭಾವಿ ದುರದುಂಡೀಶ್ವರ ಮಠ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೂನೂರಿನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1976ರ ಸಂಕ್ರಮಣದಂದು ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯ ದೇಗುಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಚರ್ಚಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಆಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದ್ದು, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಮೇರಿ ಮಾತೆ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯಾದ ನಂತರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.
ಪೂಜೆಯಾದ ನಂತರ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿಭೂತಿ, ಕರ್ಪೂರ, ಗುಗ್ಗುಳ, ಘಂಟೆ, ಧೂಪಾರ್ತಿ, ಸಮೆ, ಊದಬತ್ತಿ, ಶಂಖ, ಮೇಣಬತ್ತಿ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಭಜನೆ, ಶಂಖನಾದ, ಘಂಟಾನಾದಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೈಲಿಯ ಗೋಪುರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗೋಪುರದ ತುದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಆಕೃತಿ ಇದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಯೇಸು, ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಲ್ಲಮ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ದಾಸರು ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಅಣಿಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು.
ಉಚಿತ ಔಷಧಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ಮಠವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಹಾವು-ಚೇಳು ಕಡಿದರೆ, ಕಾಮಾಲೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಿಡ್ನಿಸ್ಟೋನ್ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಸಿ ಫಾದರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆನಿನೊ ಅವರು, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಪಡೆದರೆ ರೋಗ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದವಸ, ಧಾನ್ಯ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಸಾಲುಗಳು: ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ‘ದೇವರನ್ನು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು’, 'ನೀವು ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದೂ ಅದನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪಡೆಯಲೆಂದೂ ನಾನು ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ', ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ'. 'ಇಗೋ ನಾನು ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರುತ್ತೇನೆ', 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಹಲವು ಸಾಲುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ‘ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಾಮ ಹಲವು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳೂ ಹೇಳಿರುವುದು ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವರ, ಧರ್ಮಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಫಾದರ್ ಹೇಳುವುದೇನು? : 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಫಾದರ್ ಮೆನಿನೊ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ''ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಅಣಿಮಾನಂದ, ಅರುಳಾನಂದ, ಅಮಲಾನಂದ, ಶಾಂತಾನಂದರಂತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, 12 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 'ಜೆಜ್ವಿತ್' ಸಭೆಯ ಫಾದರ್ಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋದರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಫಾದರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಖಾವಿ ಬಟ್ಟೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೇಶನೂರಿನಲ್ಲಿ 72 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು: ''ವಿರಕ್ತಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ರಂಜಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬುಧವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಜನರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುತ್ತ 40 ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದವರು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಫಾದರ್ ಮೆನಿನೊ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಂತಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ: "ಎಲೆಗಳ ನೂರಾರು, ಭಾವದ ಎಲೆಗಳು ನೂರಾರು, ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಹಸಿರು..! ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಪಂಥ ಹಲವು, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಲವು..! ಸಾಗೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗೋಣ, ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ..! ನಿಗೋಣ ಭಿನ್ನತೆ ನಿಗೋಣ, ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರಿಗಾಗಿ" ಇದು ಭಾವೈಕ್ಯದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚೋಣ'' ಎಂದು ಫಾದರ್ ಮೆನಿನೊ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ದೇಶನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಬೇಧಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ರಂಜಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚರ್ಚ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಮಾದರಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತೋರಣಟ್ಟಿ, ಮದವಾಲ, ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ, ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ, ಭೈರನಟ್ಟಿ, ಸುತಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದರು.
ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಠ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದೆ: ''ಇದನ್ನು ಮಠ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಮಠ. ಚರ್ಚ್ ಅಂತಾ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಚರ್ಚ್. ಇದೊಂದು ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಣಿಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇದೇ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಬಳಿಕ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಠ ನನ್ನಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಶಿಧರ ಪತ್ತಾರ.
ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ರಂಜಾನ್, ಬಕ್ರೀದ್, ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಠವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೊಳಗಿಸಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವು ಫಾದರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದರು.
ಅದ್ಧೂರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ (ಡಿ.24) ಸಂಜೆ ಮಠದ ಆವರಣದ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಫಾದರ್ ಮೆನಿನೊ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೋರಿದರು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಂತಾ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಿ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ.
