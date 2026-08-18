ನಟನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ
ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿಯ ಮಗಳು ಈಗ ಉಪಸಭಾಪತಿ. ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಭಾರಿ. ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉಪಸಭಾಪತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.
Published : August 18, 2026 at 3:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶೀನಾಥ್ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶದಿಂದಾಗಿ 'ಅನುಭವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಶೃಂಗಾರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯಾದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ತುಡಿತದಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ನೂತನವಾಗಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಡಳಿತ- ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು: ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷದ 26 ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಮಾಶ್ರೀ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಇದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹಡೆದವ್ವ ನಿಂಗಮ್ಮ. ನನ್ನ ಹಾಗೇ ಒಂಟಿ ಬದುಕು ಸವೆಸಿದ ಜೀವ ಅದು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿಯ ಮಗಳು ನಾನು. ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಶರಣು. ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಬಳಿಕ ದತ್ತು ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ತಂದೆ ದಿ.ಮುನಿನರಸಪ್ಪ, ರೇವಮ್ಮ ದಂಪತಿಗೆ ನಾನು ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಭಾವುಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಉಮಾ ಶ್ರೀ: 'ಅನುಭವ' ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಶೃಂಗಾರ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾರೆಯಾದೆ. ತದನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. 'ಪುಟ್ನಂಜ' ಚಿತ್ರ ಬಳಿಕ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲಿಗೆ ಹೊರಳಿತು. ಈ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿರುದ್ದ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕನ್ನ ಬದಲಿಸಿತು. ಅವರು ಸಿಎಂ ಆದರು. ನಾನು ಈಗ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿ. ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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