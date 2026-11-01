3 ದಿನ, 32 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, 29 ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು; ಜಿಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾ.ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 115 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 42 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2026 at 7:39 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ 32 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 29 ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನಾದ ನನಗೆ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 115 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 42 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ, ಬಿಮ್ಸ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬುಡಾ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೇರಿ 33 ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ನಾನು ಹಠ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
29 ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನ್ಯಾ. ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಪಿಎಂಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ: ಬೆಳಗಾವಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರಿಂದ ಬಿಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಹಮಾಲಿಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಎಪಿಎಂಸಿ. 86 ಎಕರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಎಪಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 10 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದ ರಾಯಚೂರ, ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಪದಾರ್ಥ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 9 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಔಷಧ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 8 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಐಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. 80 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಾಪಮಾನ ಪ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಂತೆ ಔಷಧಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನ್ಯಾ.ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆ ದಿಂಬು ಬಳಿಯೇ ಬಟ್ಟೆ, ಬರೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾ.ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 91 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 78 ಆಸ್ತಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಪಾಲಿಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ಪಂಢ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಆರೋಪವಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದು, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋಪಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಜಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇರೀತಿ ತುರುಮುರಿ ಗ್ರಾಮದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವರದಿ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನ್ಯಾ. ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇರೀತಿ ಮುಚ್ಚಂಡಿ, ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ಟಿಒ, ಎಡಿಎಲ್ಆರ್, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 29 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಭೇಟಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾ. ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: