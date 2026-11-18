MRPL ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಏಕಗಂಟಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಲಹೆ: ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಖಾದರ್
ಜೋಕಟ್ಟೆ–ಕಳವಾರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ – ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಭರವಸೆ
Published : November 18, 2026 at 7:45 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ (MRPL) ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಇಝಡ್ (MSEZ) ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ವಿಳಂಬ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತು ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಕಳವಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬುಧವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ವಿ. ದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ - ಸ್ಟೈಫಂಡ್ - ಏಕಗಂಟಿನ ಪರಿಹಾರ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ
10 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಈಡೇರದ ಭರವಸೆ: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 432 ಕುಟುಂಬಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾದಾಗ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿ 8-10 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ 495 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈಕಿ 156 ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲು ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಸಲಹೆ – ಏಕಗಂಟಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ಒಲವು: ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ವಿ. ದರ್ಶನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, "ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ (ಭತ್ಯೆ) ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, "ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಡದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ 'ಏಕಗಂಟಿನ ಪರಿಹಾರ' ನೀಡುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನಡುವೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಮಾಹಿತಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಆರೋಪ: ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಪದೇಪದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಘಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದರು.
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಕಂಪನಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಳವಾರು–ಜೋಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ: ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಕಂಪನಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದರು. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ – ಎನ್ಐಟಿಕೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಕಂಪನಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಟಾಚಾರದ ಪರಿಹಾರದ ಬದಲು ಎನ್ಐಟಿಕೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ 50% ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು 25% ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ: ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ (CSR) ನಿಧಿಯ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ತಾರತಮ್ಯ: ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗೆ ಕಾಯಂ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಜೆಬಿಎಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ದೂರಿದರು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಎಂಡಿ, ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆ್ಯಪ್, ನ.30ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ: ಸಚಿವ ಖಾದರ್
ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ, ಅಳತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಪತ್ರ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್