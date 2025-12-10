ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ: ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕವೂ ನಿಲ್ಲದ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ, ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 46,661 ದೇವದಾಸಿಯರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನೂರಾರು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 6,000ದಿಂದ 7000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
By Anil Gejji
Published : December 10, 2025 at 3:39 PM IST
1984 ರಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಇದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕವೂ ಹಲವಾರು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 35-40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹಲವಾರು ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಾಗ ಹೇಳುವ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಈ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬುದು ದೈವತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಶೋಷಣೆಯ ಕ್ರೂರ ಸತ್ಯವಿದು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದು.
ಬಾಲಕಿಯರ ಕೊರಳಲ್ಲೊಂದು ಪವಿತ್ರ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವೆಂದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿತರಾದವರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರುಟಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗು: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸುಮಾರು 40 ಜನ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಗೌರವದ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ, ವಸತಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ದೇವದಾಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
1984ರಲ್ಲೇ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ: ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ 1984ರಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವದಾಸಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಯಿತು.
1984 ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕವೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ದೇವದಾಸಿಯಾದವರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಅಕ್ರಮ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ 1984ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ವಿವೇಕಾನಂದ.
ಈ ಕುರಿತು ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬದುಕಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗದಿದ್ದರೆ, ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು 32 ವರ್ಷದ ರೇಣುಕಾ.
ಈ ಕ್ರೂರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಂಕಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಲು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದ ಇವರು, ಇದೀಗ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು: ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ಸತ್ಯವೊಂದು ಕೂಡ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದರೂ, ಈ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಮೌನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ 521ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವದಾಸಿಯರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜನಿಸಿದವರು. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೇವದಾಸಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಹಾವೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಾದ್ಯಂತ, ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಇನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಮೈಲಾರೇಶ್ವರ, ಯಮನವ್ವ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ದೇಗುಲದ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇವದಾಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಆಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಮಂಜುಳ ಮಾಳಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 70 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 46,661 ದೇವದಾಸಿಯರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 6,000ದಿಂದ 7000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದೇವದಾಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಮುಕ್ತ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಹಲವಾಗಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು: ಅಲಿಖಿತ ನಿಮಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು) ಅವರ ಕನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರೇಶ್ವರ ದೇವಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಯಮನವ್ವ ದೇವಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ದೇವದಾಸಿಯಾದರೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಧಿಕೃತ ವಿವಾಹವಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲಹಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಲವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ.
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೂಡುವ ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆಗಳು: 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಕಿತಾಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರೇ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೂಡಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣನ ಸಾವು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದ ಪೋಷಕರು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ದೇವದಾಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
"ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ದೇವದಾಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಊಟ ಬಿಟ್ಟೆ. 15 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಕಡೆಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.
ಆಕೆಯ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆಯ ದೇವದಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.
ಏಳನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ದೇವದಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮಂಜಮ್ಮ ತಮ್ಮ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಪದ್ದತಿಗೆ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇದೀಗ ಹದಿವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗಿದ್ದಾರೆ. "ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರದ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಏನು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಹಲವು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜಮ್ಮ, ಭಾರತಿ, ಜಲಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾ ಕೂಡ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾವು ದೇವದಾಸಿಯರಾದೆವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
"ಮಗ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಮಗಳು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಬರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಪೂರೈಸಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಇದೀಗ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನಂತೆ ದೇವದಾಸಿಯಾಗಬಾರದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಂಜಮ್ಮ.
"ದೇವದಾಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವರು, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಲವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪುರುಷರು ಈ ದೇವದಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇವದಾಸಿಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪೊರೆಯಲು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದಾಸಿ ಉಷಾ.
"ದೇವದಾಸಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಲವರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಘನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದೇವದಾಸಿ ಮಗ ಯಮನೂರಪ್ಪ.
ಆಶಾಕಿರಣ: 15 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಗೀತಾಳಿಗೂ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಗೀತಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪುರುಷರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂದು ತಮ್ಮದೇ ಘನತೆಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು 23ರ ಗೀತಾ ಸಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಲೋಚಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಅರಿವಿತ್ತು. ಬಾಲಕಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಧೈರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಗೀತಾ ರೀತಿಯೇ ಹಲವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಪದವೀಧರರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.
ಹೊಸ ಕಾನೂನು - ಹೊಸ ಭರವಸೆ: ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 1984ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಸಿದರೂ ಇದನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಯು ರಚಿಸಿರುವ ಹೊಸ, ಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಮಸೂದೆಯು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಮುಖಾಂಶ:
- ಪೋಷಕರು, ಪುರೋಹಿತರು, ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು
- ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು
- ಶಂಕಿತ ತಂದೆಯರ ಮೇಲೆ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
- 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
" ಪುರುಷರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಯು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಆರ್.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ದೇವದಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು.
ಈ ಮಸೂದೆಯು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವದಾಸಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಪೋಷಕರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಪುರೋಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇವದಾಸಿ ಮಗುವಿನ ಶಂಕಿತ ತಂದೆಯನ್ನು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ದೇವದಾಸಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಪುರುಷರು ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು 5,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಈ ಹಿಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವದಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಾಗೇ ಪ.ಜಾ ಮತ್ತು ಪ.ಪಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಆದರೂ ಈ ಗುಂಪುಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯಮನೂರಪ್ಪ.
ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ದೇವದಾಸಿಯರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಿಧಿಯ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ದೇವದಾಸಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸಮಯಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಮನೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವದಾಸಿಯರು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವದಾಸಿಯರು ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಜನರು ಬಾರದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾರುಣ ಸತ್ಯ; ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲತತ್ವ ಎಂದಿಗೂ ದೈವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. ಬಡತನ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆಯ ನಡುರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆತು ಈ ಆಚರಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ.
