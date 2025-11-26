ETV Bharat / state

AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ‌ ಚಂದಾದದಾರರಿಗೆ ವಂಚನೆ: ಎರಡು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 523.57 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು

ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ‌ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 523.57 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

FRAUD CASE
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat/IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು : ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜೂಜು ನಡೆಸಿ, ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ವಂಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಎರಡು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 523.57 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ವಿನ್‌ಜೋ ಮತ್ತು ಪಾಕೆಟ್ - 52 ಎಂಬ ಎರಡು ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲದ (ಇ.ಡಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿನ್‌ಜೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಸಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಇಡಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರನ್ವಯ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು 22ರವರೆಗೆ ಇಡಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಐ (ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ) ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಚಂದಾದಾರರು ಎಐಗಳ ಜತೆಗೆ ಆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇಡಿ ಶೋಧದ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಆಟವಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಾವೇ ಎಐ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿಜವಾದ ಚಂದಾದಾರರು ಅವುಗಳ ಜತೆಗೆ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನೈಜ ಚಂದಾದಾರರು ತಾವು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಮೋಸದ ಆಟದ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಚಂದಾದಾರರು ಸೋತಿದ್ದು, ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು‌ ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿನ್‌ಜೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ 505 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ, ಷೇರು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ನಿರ್ದೇಸಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 18.57 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಇ.ಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಗೇಮಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​!; ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರೇ ಟಾರ್ಗೇಟ್​!

ATM ವಾಹನ ದರೋಡೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವ ಕೊಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗಿ: 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೆರೆ

TAGGED:

FRAUD THROUGH AI TECHNOLOGY
DEPOSIT FORFEITURE
ಎಐ ಮೂಲಕ‌ ವಂಚನೆ
BENGALURU
FRAUD CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಸಿಯೆರಾ - ಸಿಯೆರಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ!: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್!

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

'ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಪ್ರೊ' ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಪಾಯ!; ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು ಫೇಕ್​ ಆಧಾರ್​, ಪ್ಯಾನ್​!!

ವಾರ್ಷಿಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ಗಿವಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಗಾಬಲ್ - ವಾಡಲ್ ಟರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್; ಏನಿದು ಆಚರಣೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.