ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಹೊಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಯುವಕನ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಗಡಿಪಾರು ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 21ರ ಅಡಿಯ ಜೀವಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 5:26 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಡಿಪಾರ ಮಾಡುವ ಆದೇಶವು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 21ರ ಅಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
ಗಡಿಪಾರ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ್ದಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್. ಸುನೀಲ್ ದತ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಜಿ. ಶಾಂತಿ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಜೂಜಾಟದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಐಪಿಸಿ 160 (ದೊಂಬಿ) ಹಾಗೂ ಬಿಎನ್ಎಸ್ 192 (ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ 1963ರ ಕಲಂ 56ರ ಗಡಿಪಾರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 56 (ಎ ಯಿಂದ ಹೆಚ್) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ಗಡಿಪಾರು ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 21ರ ಅಡಿಯ ಜೀವಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ನನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲರಾದ ಅನ್ವರಲಿ ಡಿ. ನದಾಫ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಕದಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ನನ್ನು ಜೂನ್ 4, 2026 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2026 ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
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