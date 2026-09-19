ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಲ್ಫೀ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 19, 2026 at 6:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ವೇಳೆ ಸೆಲ್ಫೀ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಕೂಡದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಸಂಬಂಧ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಲ್ಫೀ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರವಾಸ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತೆ ಎಚ್ವರವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಪತ್ರವನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆರಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರನನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಖಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರವಾಸ ಗರಿಷ್ಠ 5 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿರಬಾರದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗದು. ನೀರಿನ ಹರಿವು, ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟ ಇರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ನುರಿತ ಚಾರಣಿಗರು ಅಥವಾ ಈಜುಗಾರರು ಪ್ರವಾಸ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ವಿವರ ಪಡೆದ ಬಳಿಕವೇ ಚಾರಣ/ ಈಜುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರಜೆ ಪಡೆದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಮೀರಿದರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ 15 ದಿನ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರವಾಸ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಸಂಬಂಧ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫೀ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡದಂತೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ? ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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