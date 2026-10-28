ಕಾರ್ಯಾಂರಭ ಮಾಡದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು: ಹಾವೇರಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಹಿಯಾದ ಕಬ್ಬು
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ನುರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾರಣ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ.
Published : October 28, 2026 at 7:45 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಾಳಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ಇದೀಗ ಕಹಿಯಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕಬ್ಬು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಆಗದ ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೀವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸೋಣಾ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಬ್ಬು ನುರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 24,122 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಳುವರಿ 5 ಲಕ್ಷ 92 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಇದ್ದು 12,016 ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟುಕರಕಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಿಂದ ಸಿಡಿದ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕದಿಂದ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರು, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೆರೆ ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಬೈರನಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಸಂಗೂರು ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಜಿ.ಎಂ ಶುಗರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲೀಜ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ಬೈರನಪಾದ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೋಣನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನಗಳಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗುತ್ತಲ ಸಮೀಪ ಇರುವ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಲ್ಲಿರುವ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಹ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕಬ್ಬು ತೂಕ ಮಾಡಲು ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಸೋಮವಾರ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು, ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ 29 ರಂದು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಸಮಿತಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಂದ ಸರಕಾರದಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಎಸ್ಎಪಿ ಟನ್ಗೆ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಭ್ಯತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ನಡೆಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು, ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು, ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಮೂರು ಟನ್ ಮೋಸವಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಎಪಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನೆಂದೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24,122 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 12,016 ರೈತರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷದ 92 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರ ಕಬ್ಬು ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಗ್ನಿಅವಘಡಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬ್ಯಾಡಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,176 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1,125 ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ 50 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಿದ 9 ಎಕರೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಟೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 9 ಎಕರೆ ಆರು ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಬರವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆರೆಕಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಬ್ಬು ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭವಾಗದ ಕಾರಣ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಲಿ ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಬ್ಬು ಜಮೀನಿಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಲಿ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಿ ಆದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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