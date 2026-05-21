ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಒತ್ತಾಯ: ಹೋರಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಸ್ ನಡೆಸುವ ವಕೀಲರು ಸೇರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್​​ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Demand to establish a High Court bench in Shivamogga
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ಷಣ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 21, 2026 at 8:11 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಬೃಹತ್ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪೀಠ ಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ‌ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈಗ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ‌. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಸ್ ನಡೆಸುವ ವಕೀಲರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್​ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ‌ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾನಪನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಭೂಮಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೇಸುಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಲ್ಲದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸಂಪರ್ಕಗಳಾದ ರೈಲು, ಬಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿವೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಕೀಲರ ಭವನ

ಮಂಗಳೂರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವಿರೋಧ: ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 4-5 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಓಡಾಡುವ ಸಮಯ, ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಬೇಗನೇ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಕರಾರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಪೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೂತ್ತಿದೆ‌. ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಕೀಲ ಸಂಘ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಕರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್​

ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡುವ ವಕೀಲರಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 100 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್​ನಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಕರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಿಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಮಗೆ 200 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು.

ಇನ್ನೋರ್ವ ವಕೀಲ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕು. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ್ರೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ‌ ಪೀಠವಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನಡಿ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ವಾದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

