ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಲಿಗಿಲ್ಲ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ್ಯ: ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಿದೆ ಹಲವು ಲಾಭ!
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರಿಂಗರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೇ ಈಗಿರುವ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
Published : February 19, 2026 at 6:01 PM IST
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಹಾವೇರಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾವೇರಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ 28 ವರ್ಷವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿ ಜೊತೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಾವೇರಿ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿಯಂತೆ ಇದೆ.
ಹೌದು, ನಗರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಗಲವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿರಸಿ ಹಾನಗಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ಅವಲಂಭಿಸಬೇಕು.
ಇನ್ನು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಂದ ಗುತ್ತಲ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ಕಡೆ ಪಯಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾನಗಲ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗುತ್ತಲ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ವಾಹನಗಳು ಹಾವೇರಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗುತ್ತಲದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕಡೆ ಪಯಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸಮಯ ಸಹ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದನ ಸಹ ಪೋಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಿಂಗರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ರಿಂಗರೋಡ್ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲ: 28 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಹಾವೇರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಹಾವೇರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಲೋಗಲ್ಬಳಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಗಾಂಧಿಪುರ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿ.ಎಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನೂರಾರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಕೆರಿಮತ್ತಿಹತ್ತಿ ಬಳಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ದೇವಿಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡಲೂ ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾನೂಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಿ ರಿಂಗರೋಡ್ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಸಹ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇನ್ನು ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸನಿವೇಶನಗಳ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಹಾವೇರಿ ರಿಂಗರೋಡ್ 2016 ರಿಂದ 2031: ಹಾವೇರಿಗೆ ರಿಂಗರೋಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುದಿನದ ಕನಸು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2016 ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ 2016 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 2031ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಹಾವೇರಿ ಹೊರವಲಯದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ದೇವಗರಿಯಿಂದ ಆಲದಕಟ್ಟಿ, ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಭೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಲಿ, ಕನಕಾಪುರ, ನೇಲೋಗಲ್, ಕಳ್ಳಿಹಾಳ, ಭೂವೀರಾಪುರ, ಜಂಗಮನಕೊಪ್ಪ, ಗಣಜೂರು ದೇವಗಿರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಸುತ್ತ ರಿಂಗರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾನಗಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
11.2 ಕೀಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಿಂಗ ರೋಡ್: "ಈಗಾಗಲೇ ಗದಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳು ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಲೆಎತ್ತಲಿವೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿವೇಶನಗಳು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮೂವತ್ತು ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಹಾವೇರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾವೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಹಾವೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾವ ಅಡತಡೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ". - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ನೀರಲಗಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
