ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಯಿತೇ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ? ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಗ್ರಹ

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇದೀಗ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

suvarna vidhanasoudha
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ (ETV Bharat)
Published : November 21, 2025 at 6:59 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬರೀ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಕೆಲ ನಿಗಮಗಳ ಕಚೇರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ‌ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಸೌಧ ತಲೆ ಎತ್ತಿ 13 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಯಿತೇ?: ಯಾರು, ಏನಂದ್ರು? (ETV Bharat)

ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?:

  • ಬೆಳಗಾವಿ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕು.
  • ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು.
  • ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
  • ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು.

ಇವುಗಳೂ ಸೇರಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರೆನ್ನದಿರುವುದು ಉ.ಕ.ಭಾಗದ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಸೌಧ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

1) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಚೇರಿ

2) ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬೆಳಗಾವಿ

3) ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)

4) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ

5) ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, (ಭೂಸ್ವಾಧಿನ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವಿ (KSHIP)

6) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬೆಳಗಾವಿ

7) ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

8) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜವಳಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬೆಳಗಾವಿ

9) ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

10) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

11) ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (SBI)

12) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ

13) ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

14) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

15) ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್​​ ಅವರ ಕಚೇರಿ (ಕೆಎಸ್​​ಐಎಸ್​​ಎಫ್) ಐಎಸ್​​ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ

16) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ

17) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ, ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ

18) ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ

19) ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

20) ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಳಗಾವಿ

21) ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಳಗಾವಿ

22) ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ, ಬೆಳಗಾವಿ

23) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ (ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ)

24) ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

25) ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬೆಳಗಾವಿ

26) ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಜಾಂಬವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬೆಳಗಾವಿ

27) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ

28) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಉತ್ತರ ವಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ

29) ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ

30) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡತಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಆದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉ.ಕ.ವಿಕಾಸ ವೇದಿಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

belagavi-suvarna-vidhana-soudha
ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ (ETV Bharat)

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಹೊರತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದು: ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ರಿಷಿಕೇಶ ಬಹದ್ದೂರ ದೇಸಾಯಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ‌ವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು. 2005ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸೌಧವೇನೋ ಆಯಿತು. ಆದರೆ, ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಈಡೇರಿವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ'' ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಕಬ್ಬು ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ: ಕಬ್ಬು ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿ ಇದೇ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹತ್ವದ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಭಾಗ್ಯ ನಿಗಮದ ಉನ್ನತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತೆ ರಿಷಿಕೇಶ ಬಹದ್ದೂರ ದೇಸಾಯಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿ ದುರ್ಬಲವಾದವು: ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು, ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಾಲ್ಕು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿ: ಎಸ್‌.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೋ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡುವುದು ಆಗಬಾರದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50-55 ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ರಿಷಿಕೇಶ ಬಹದ್ದೂರ ದೇಸಾಯಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಲಿ: ವಿವಿಧ‌ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 350 ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ 290 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 60 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 290 ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

belagavi-suvarna-vidhana-soudha
ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ (ETV Bharat)

ಜೀವಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಅಧಿವೇಶನ: ''2018ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ 9 ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಜೀವಂತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದಗೌಡ ಮೋದಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಉ‌‌.ಕ.ವಿಕಾಸ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಂಡ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉ.ಕ. ರಚನೆ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

