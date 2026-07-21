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ರಾಸಾಯನಿ‌ಕ ಗೊಬ್ಬರ ದರ ಏರಿಕೆ: ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ "ಭೂಸಮೃದ್ಧಿ" ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯ!

ಹು - ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ‌ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು "ಭೂ‌ಸಮೃದ್ಧಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್​ ಬಿ ಗಡ್ಡದ​ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ.

BHUSAMRUDDHI ORGANIC FERTILIZER
ಭೂಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 7:50 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ‌ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು,‌ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ‌ ಮಹಾನಗರ ‌ಪಾಲಿಕೆ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ‌ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು "ಭೂ‌ಸಮೃದ್ಧಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.‌ ಇದರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆದಾಯವೂ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಂಪಗೆರಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ‌ 2021-22ರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ 400 ಟನ್​​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭೂಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ (ETV Bharat)
BHUSAMRUDDHI ORGANIC FERTILIZER
ಭೂಸಮೃದ್ಧಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಕೆಜಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ: ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ರೈತ ಸಹಕಾರಿ ‌ಸಂಘಗಳು ಗೊಬ್ಬರ ‌ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 25 ಕೆ.ಜಿ‌. ಬ್ಯಾಗ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ‌ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಿನಾಯಿತಿ ‌ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುವ ರೈತರು ಟನ್​ ಗಟ್ಟಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕೈತೋಟ, ತಾರಸಿ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಈ‌‌ ಗೊಬ್ಬರ ‌ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ‌ ಕುರಿತು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳಿ‌ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ‌ಪಾಲಿಕೆ ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ‌ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ‌ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಸಾಯನಿಕ ‌ಬಳಸದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

BHUSAMRUDDHI ORGANIC FERTILIZER
ಭೂಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಮರಡ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ: ಈ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಎನ್​​ಪಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ‌ ಎಂದು ರೈತರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಭೂಸಮೃದ್ಧಿ" ಹೆಸರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಮೂಲಕ‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೆಜಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ‌ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೆರೆ ‌ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ 4 ರಿಂದ 5 ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಸ್ತಾನು ‌ಕೂಡ ಇದೆ. ಇರುವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗಾರ್ಡನ್​​ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆದಾಯವೂ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 150 ಟನ್ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 100 ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದು, ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಹಾನಗರ ‌ಪಾಲಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

BHUSAMRUDDHI ORGANIC FERTILIZER
ಭೂಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿದಿನ 5 ರಿಂದ 10 ಟನ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 300 ಟನ್ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ‌150 ಟನ್ ಕಸ‌ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ‌200 ಟನ್​​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿ‌ ಕಸವಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ‌ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ 5 ರಿಂದ 10 ಟನ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

BHUSAMRUDDHI ORGANIC FERTILIZER
ಭೂಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

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ಭೂಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ
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