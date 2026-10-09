ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಳುವಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮನ್ನಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಹಳೆ ಆರಂಭ
ತುಳು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವೂ ತುಳುವಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು 'ಜೈ ತುಳುನಾಡ್' ಸಂಘಟನೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 2:25 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ದಶಕಗಳ ಕನಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈ ಘನತೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 'ಜೈ ತುಳುನಾಡ್' ಸಂಘಟನೆಯ ಜಾಲತಾಣ ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಪಾತ್ರವೂ ಹಿರಿದಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಮೊದಲ ಜಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತುಳುವಿನ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆವೀಡಾದ ಗಡಿನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ 'ಜೈ ತುಳುನಾಡ್' ಸಂಘಟನೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ.
ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತುಳುನಾಡು – ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ತುಳು ಮಣ್ಣು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಂದೆಡೆ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಸರಗೋಡು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕೇರಳದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಜಾರಿತಾದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದಿಗೂ ತುಳುವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭಾಷಾ ಗೌರವವು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ತುಳುವರಿಗೂ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ದಶಕಗಳ ಚಳವಳಿ: 'ಜೈ ತುಳುನಾಡ್' ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ತುಳು ಲಿಪಿ ಪ್ರಚಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಭಿಯಾನ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಕರಾವಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲೇ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ವೀಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ಬೃಹತ್ ಆಂದೋಲನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. 2008ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಭರವಸೆಗಳೇ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ತುಳು ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಸಂದ ನಿಜವಾದ ಜಯ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. ತುಳು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವೂ ತುಳುವಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಏಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ?: ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಗಡಿನಾಡಿನ ತುಳುವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಏಕೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳ ಪಾಲಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಅಧಿಕೃತ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ತುಳು ಭಾಷಿಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾಷಾ ಅಸ್ಮಿತೆಯೇ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಡಿನಾಡಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ: ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ತುಳು ಭವನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಸಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿರುವ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು 'ಜೈ ತುಳುನಾಡ್' ಸಂಘಟನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟವು ಗಡಿನಾಡಿನ ತುಳುವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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