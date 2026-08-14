ಖಾದಿ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗರಗ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ, ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಪರಂಪರೆ, ನೇಕಾರರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಖಾದಿ ಧ್ವಜ ಇದೀಗ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜದ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : August 14, 2026 at 7:25 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಧಾರವಾಡ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದರೆ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಿಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಬಾವುಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾದಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಪರಂಪರೆ, ನೇಕಾರರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಖಾದಿ ಧ್ವಜ ಇದೀಗ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜದ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುವ ಬಾವುಟ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಧ್ವಜಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಘಟಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಷೇತ್ರಿಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ. 1956ರಿಂದಲೂ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಧ್ವಜ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ವರ್ಷ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಖಾದಿ ಧ್ವಜದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ: 67 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗೇರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 85 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಖಾದಿ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಧ್ವಜಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ 67 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಧ್ವಜಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಭಾರಿ ಖಾದಿ ಧ್ವಜದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜದತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬೆಂಗೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಪತ್ತಾರ ಅವರು, 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ''ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ (ಧ್ಬಜಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ)ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಜಜ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಖಾದಿ, ಉಲನ್ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಲ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಉಂಟಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ: ''ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಂಟಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೇವಲ 67 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ 2.5 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ದಾಸ್ತಾನು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೂಲುವವರು, ನೇಕಾರರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಮಜೂರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಘವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೇಮ ಎಸ್.ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ''ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಧ್ವಜಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಜನರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಧ್ವಜ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಖಾದಿ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸುವ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಇರಕಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2ರಿಂದ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೀಗ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಖಾದಿ ಧ್ವಜಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಗರಗ ಖಾದಿ ದ್ವಜಕ್ಕೆ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಧ್ವಜಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗರಗದ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಧ್ವಜದ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾದಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಈಗ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗಾಂಧಿಯವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಧ್ವಜದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ದ್ವಜಗಳ ಹಾವಳಿ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಗರಗದ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಖಾದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿದೆ.
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