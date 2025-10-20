ETV Bharat / state

ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲು: ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಂಬಾರರ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರ

ತರಹೇವಾರಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳು ಹಾಗು ಝಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಕುಂಬಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 20, 2025 at 2:29 PM IST

2 Min Read
ಹಾವೇರಿ: ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲೆಂಬಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ತಯಾರಿಸುವ ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿಯ ಕುಂಬಾರರ ಬದುಕೂ ಕೂಡಾ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತರಹೇವಾರಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳು, ಝಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕುಂಬಾರರ ಬದುಕು ಒಡೆದ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ನೆಲೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇತರೆ ಕುಂಬಾರಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನಗಳಂದು ಹಣತೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಿತ್ತು. ದೀಪಾವಳಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕುಂಬಾರರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳು (ETV Bharat)

ಆದರೆ, ಈಗ ಬಗೆಬಗೆಯ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣತೆಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡು ಇಂಚಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 6 ಇಂಚು ವಿಸ್ತಾರದ ಹಣತೆಗಳು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇವುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುಂಬಾರರು.

ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳು (ETV Bharat)

ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕುಂಬಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಇದೀಗ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೋಲ್​ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ ಖರೀದಿಸಿ ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ಹಣತೆ ಮಾರುತ್ತಿವೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣತೆಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತ ಅವರು ಕೈಯಾರೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲದೆ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಜನ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುಂಬಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು.

ತರಹೇವಾರಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ: ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಮೋದಿ ಕರೆ

