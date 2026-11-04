ಮನೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದೀಪಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗುಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ: ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್- Video
Gas Cylinder Caught Fire: ಮನೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದೀಪಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ದಿಢೀರ್ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : November 4, 2026 at 6:02 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು ತಂದಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ತೊಳೆದು, ಹಣತೆ ಹಚ್ಚಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೆಲಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಣತೆಯ ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ನೀರು ಹಾಕಿ ಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ದೀಪಾರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರಿಸಬಾರದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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