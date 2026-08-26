ಉದ್ಯಾನ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಡಿ: ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ಚಿ ಸೂರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ಚಿ ಸೂರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ, ಉದ್ಯಾನ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದಂತೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
Published : August 26, 2026 at 5:20 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರವಾದಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡುವ ವಿಧೇಯಕ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 15 ಎಕರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಹೇಡಿಗಳ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 1,800 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ. 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಎರಡೇ ಇದೆ. ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೂರು ಆದೇಶಗಳಿವೆ. ಈ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ 'ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾರ್ಕ್ ಉಳಿಸಿ' ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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