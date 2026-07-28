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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಳಂಬ; 54 ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರವು

ಎಸ್‌ಐಆರ್ (SIR)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DELAY IN OPERATION TO CLEAR ILLEGALLY PARKED VEHICLES IN BENGALURU
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 1:34 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನಗಳ ತೆರವು ಅಭಿಯಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿ ವಾರಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಗುರುತಿಸಿರುವ 5,133 ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 54 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 5,133 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 1,300 ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಟೋಯಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಎಸ್‌ಐಆರ್ (SIR)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ‌ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ 'ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ' ಆ್ಯಪ್‌ನ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತೆರಳಿ ಅಂಥಹ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಲೀಕರು ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬಂದು ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಲೂ ಬಂದು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯದ ವಾಹನಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ, 15 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

UNAUTHORIZED PARKING
VEHICLES PARKING
ವಾಹನಗಳ ತೆರವು
BENGALURU
CLEARANCE OF VEHICLES

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