ಏಲಕ್ಕಿ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಹನನ: ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 25, 2026 at 8:37 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಗರಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಗಳು, ಬೇರುಗಳು, ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಮಾಡುತ್ತವೆ, ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಮರ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರಗಳ ನೆರಳು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ, ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಅಂದಚೆಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರವಾಸಿಗಳು ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ನಗರಸಭೆಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮರಗಳ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಮನೆ ಕಟ್ಟಲು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಲವು ಕಚೇರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಳಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ನಗರಸಭೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಡವುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮರಗಳ ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ವಯಸ್ಸಾದ ಒಣ ಮರಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡಿದು ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಿಕಂದರ್ ಎಂಬಾತ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿದರೆ ಮರವನ್ನೇ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಮರವನ್ನು ಈತ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. 13 ಮರಗಳ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದ 13 ಮರಗಳನ್ನೂ ನೆಲಸಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ: ಹಾವೇರಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕರೇಗಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮರಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಮನೆಗೊಂದು ಮರ, ಊರಿಗೊಂಡು ವನ ನೆಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಭದ್ರವಾಗುತ್ತೆ, ಮರದ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತೆ, ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬಂತಹ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಆದರೆ, ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ ಪ್ಲವರ್, ಮಳೆ ಮರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮರ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ?. ನಗರಸಭೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆಯ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಕಾರಣ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ.
"ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳು ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಮರವನ್ನೇ ಕಡಿಯಬಾರದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಸಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ: "ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗಿಡ ನೆಡಲು ನೀವು ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಸಿ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ತರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಸರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರಗಳು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಮರಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಹಾವೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಗ, ಮಹಾಘನಿ, ಸಿಲ್ವರ್, ಕರಿಬೇವು, ನುಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ನಿಂಬೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಅವುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ 36 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿದ್ದಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳ ಅಳಲು: "ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ನಗರಸಭೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಮರವಿದ್ದರೆ ಮಳೆ. ಮಳೆಯಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ. ಬೆಳೆಯಿದ್ದರೆ ರೈತ. ರೈತರಿದ್ದರೆ ನಾವು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹೊನ್ನಪ್ಪ.
"ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕತ್ತರಿಸಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರು, ಕಾಂಡ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮರವನ್ನೇ ಕಡಿಯುವುದು ಅಪರಾಧ. ಹಾವೇರಿ ನಗರವಾಸಿಗಳು ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ನೆಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇದ್ದ ಮರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರ ಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಡಿ" ಎಂದು ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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