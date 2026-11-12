ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನ ಮಾರ್ಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಂಡ, ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ
ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನ ಮಾರ್ಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 11:19 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಎಸಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಡಿ. ಯೋಗಾನಂದ ಭಾಂಡ್ರ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಿ. ರಘು ಎಂಬವರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಯುಪುತ್ರ ಟೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆ.ಆರ್. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿ. ರಘು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು 2,45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆ ಆರ್ ಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಹನವನ್ನು ಮರಳಿಸಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮಿಷನ್ ನಿಂತುಹೋಗಿ ವಾಹನ ಸಾಗಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಬಿಡಿಭಾಗ ಹಾಕಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು ಕೇಳಿದರೂ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಲು ಕೇಳಿದರೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಸ್ಪಂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದರಿಂದ ಸಿ. ರಘು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ರಘು ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ದೂರುದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆಯೋಗವು, ಎದುರುದಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆ.ಆರ್. ದೂರುದಾರರಿಗೆ 2,45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27/09/2025ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 8ರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಆದೇಶದ 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡ 10ರಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆ.ಆರ್. ಅವರು ಸಿ. ರಘು ಅವರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 50,000 ರೂ. ಹಾಗೂ ದೂರಿನ ಖರ್ಚು, ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 5,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 8ರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
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