ನಾಚಿಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ: ಶಾಸಕ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಕರೆ
ಪರಾಜಿತಗೊಂಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇರಲಿದ್ದೇನೆ. ಜನರಿಗೆ 24/7 ನಾವು ಸಿಗಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೂತನ ಶಾಸಕ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 6, 2026 at 4:07 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಪರಾಜಿತಗೊಂಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಬಂಧಿಂದ ಇರಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ, ಅಜಾತಶತ್ರು ಇದ್ದಂತೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾಚಿಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನೂತನ ಶಾಸಕ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು, ಕಪಡ, ರೋಟಿ, ಮಕಾನ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಪಡ ರೋಟಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಕಾನ್ (ಮನೆ)ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ.. ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಆಫೀಸ್ ಬಾಗಿಲು, ಮನಸಿನ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಬಂಧ. ಜನರಿಗೆ 24/7 ನಾವು ಸಿಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇದು ನನ್ನ ಗೆಲವು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೆಲುವು. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹುರುಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಾತ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರು ಆಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು ಕೊಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮನೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ - ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ: ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಕಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವರು 38 ಸಾವಿರ ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಬೀಗ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ನಾನು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ವಜಾ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಚುನಾವಣ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮನವಿಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೂತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಯದ ಬೀಗ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಿತು. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಬೀಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ: ನನಗೆ ಮತಚಲಾಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರಿಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಗೆಲುವು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲುವ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸೀರೆ ಹಂಚಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ನೋಡಿದರೆ ಜನ ಬಲ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಹಣ ಬಲ ಅವರಿಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಲ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಜನಬಲ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೇ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸಮರ್ಥ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒತ್ತು ಕೊಡಿ; ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಮರ್ಥ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒತ್ತು ಕೊಡಿ ಎಂದು ನೂತನ ಶಾಸಕ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಣ ಬಲ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಎಂದು ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ಪ್ರತಿಬೂತ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಎಂದರು.
ಮೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂನ ಕೀ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ ತೆಗೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಆರ್ಓ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಾಷಾ ನಗರ ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಇವಿಎಂ ಮಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೀಗ ಕಳುವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆರ್ಓ ಸಚಿವರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಚಿವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ: ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೊಡಗು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ ನನಗೆ ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರುಗೆ ಶುಭಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ನೂರು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.
