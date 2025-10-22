ETV Bharat / state

ಅಮೆರಿಕದ ಫೀನಿಕ್ಸ್​ನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಅಮೆರಿಕದ ಫೀನಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀಪಾದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

Worship of Lord Venkatakrishna
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)
ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀಪಾದರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರ ರಂಗೇರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೀನಿಕ್ಸ್​ನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ?: ಉಡುಪಿಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಂದಿರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ದೇವಕಿಯ ಎಂಟನೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಲಂಡನ್‌ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 12 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭಾರತೀಯತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಿಕ್ಕು ತೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಭಕ್ತರು, ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಲು ಸಾಗರೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಚರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ, ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಸಹಿತವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಒಯ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ/ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜಪ, ತಪಾನುಷ್ಠಾನ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿ ಸಹಿತ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಮದುವೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ, ಮಧ್ವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಚಾರ ಜಗದಗಲವಾಗಿ ಜನರ ಮನೆ ಮನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ತಟ್ಟಬೇಕು. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ನೆಲೆಸಬೇಕು" ಎಂದು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Diwali celebration in Phoenix
ಫೀನಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ದೇವಾಲಯಗಳ ನಗರಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಠದ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪಂಚದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾದ್ಯಮೇಳ ಸಹಿತ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಮಹತ್ವ ಗುರುತಿಸುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಬ್ರಿಯಾನ್​ ಫಿಟ್ಜ್​​ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್: ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​​ ಕೂಡಾ ಭಾಗಿ!

