ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ ಬೆಳಕು: ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿದ ಕರಾವಳಿಯ 'ಗೂಡುದೀಪ' ಬೆರಗು
Deepavali Gududeepa: ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ತುಸು ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕುರಿತು 'ವಿನೋದ್ ಪುದು' ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 8, 2026 at 9:22 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರೆಯೊಳಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಪುಟ್ಟ ಗೂಡುದೀಪವೊಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಬಲ್ಲದೇ? ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗಳ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೂಡುದೀಪವೂ ಕೇವಲ ಬಿದಿರು, ಕಾಗದ ಇಲ್ಲವೇ ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಹೆಣೆದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಥೆ. 'ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ' ವಾಹಿನಿ ಕಳೆದ 26 26 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ, ಈ ಬಾರಿ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದೀಯ ಕಲೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅದ್ಭುತ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
26 ಗೂಡುದೀಪಗಳಿಂದ 800ರ ವಿಸ್ಮಯದವರೆಗೆ: ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಕರಾವಳಿಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿ ಹಚ್ಚಿದ ಪುಟ್ಟ ಕಿಡಿ ಇದು. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 26 ಗೂಡುದೀಪಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಲಾ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಬಿ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಪಂಥದಲ್ಲಿ, ಇಂದು 700 ರಿಂದ 800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೂಡುದೀಪಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿವೆ.
1,178 ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳಲ್ಲೊಂದು ಭವ್ಯ ರಥ: ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಎ. ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಥ'ದ ಮೇಲೆ! ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,178 ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಸತತ 52 ದಿನಗಳ ಕಾಲ (ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು) ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕಲೆಯ ರಥವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಗೂಡುದೀಪದ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೇಳೈಸಿದೆ.
ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಕಳದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ: ಕಾರ್ಕಳದ ಕೆರೆ ಬಸದಿಯ ನೈಜ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಯ ವೈಭವವನ್ನು, ನೀರಿನ ಕೊಳದ ನಡುವೆ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಅರಳಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿತ್ತು.
ಧರೆಗಿಳಿದ ಕೈಲಾಸ – ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸಿದ ತ್ರಿಶೂಲ: ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯ ಭವ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಜಗಮಗಿಸುವ ತ್ರಿಶೂಲ ಮತ್ತು ಡಮರುಗ ಹೊಂದಿದ ಕಲಾಕೃತಿ ಭಕ್ತಿಸಾಗರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಪುರ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ: ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ರಾಜಗೋಪುರ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಥೇಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ಗೂಡುದೀಪಗಳು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆದವು.
ಕುಡ್ಲದ ಬೀದಿಯನ್ನೇ ನೆನಪಿಸಿದ 'ಬಿರುವೆರ್ ಕುಡ್ಲ' ಹುಲಿವೇಷ: ಕರಾವಳಿಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತವಾದ ಪಿಲಿವೇಷದ (ಹುಲಿವೇಷ) ಸ್ಥಬ್ಧಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬಂತು ದೈವಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ: ಹಳೆಯ ಮೊಮೆಂಟೋ ಶೀಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಡಿಟ್ ಕ್ಲೇ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಆಸನ ಮತ್ತು ಗೋಪುರದ ಮಾದರಿಗಳು, 'ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಲೆ' ಹೇಗೆ ಅರಳಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದವು.
ಮೂರು ವಿಭಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಗೌರವ: ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೃತಿ (ಮಾಡಲ್) ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಾಗದ-ಬಿದಿರಿನ ದೀಪಗಳ ಸೊಬಗು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ಎಲ್ಇಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಚಿತ್ತಾರ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ.
ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಗಳು, ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ.
ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಾಲಕ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಅವರು "ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆಯಾದ ಗೂಡುದೀಪ ರಚನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ 26ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 26 ಗೂಡುದೀಪಗಳಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಿ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟರು. ಇಂದು ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜನಮನ ಗೆದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೂಡುದೀಪಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಸೃಜನಶೀಲ ಗೂಡುದೀಪ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ಥಕತೆ" ಎಂದರು.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರಗು: ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್. ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ "ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸತತ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ' ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥವು ಕರಾವಳಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರುಗನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಮೇಳೈಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸುವ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ' ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡುದೀಪ ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅವರ್ಣನೀಯ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು."ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕರಾವಳಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎದೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಈ ‘ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ’, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ದೀಪಾವಳಿಯ ನೈಜ ಸಂಕೇತ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
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