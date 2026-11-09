ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ: ಆದರೂ, ಇರಲಿ ಕಾಳಜಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ 53 ರಿಂದ 98ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 4:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿಕ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೃಪ್ತಿದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 75 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 68 ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 78 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ನಗರಗಳ ಅಂ - ಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 80, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 83, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 93 ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 94 ರಷ್ಟು ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 63 ಮತ್ತು 98 ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 139 ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 105 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ಯೂಐ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಇವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಬಹುತೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಏಕರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬರ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿಗಳು ಕಳವಳದ ವಿಷಯ: ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯದ ನಗರಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆ, ರಸ್ತೆಯ ಧೂಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿಗಳ ಹೊಗೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ದೆಹಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ : ಪಟಾಕಿ ಸೇರದಂತೆ ಇತರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಗಾಳಿಯು ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಪಟಾಕಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ ಹೊರಸೂಸುವ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಬ್ಬವು ಬೆಳಕು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೀಪಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ