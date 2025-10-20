ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಗಂಧೋಪಚಾರ, ಎಣ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಭಾಗಿ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜಲಪೂರಣ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿದೆ.
Published : October 20, 2025 at 2:41 PM IST
ಉಡುಪಿ: ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಕಾಶಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು ಕಳೆಗಟ್ಟತೊಡಗಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಜಲಪೂರಣ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಲಪೂರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಠದ ಪುರೋಹಿತರು ಕಲಶಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಉಭಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಪೂರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉಭಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಗಂಧೋಪಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಎಣ್ಣೆಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪಾದರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಶುಭಹಾರೈಸಿದರು.
"ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಿ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬೇಕೇಬೇಕು. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಹಾದಿಂದ, ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪಟಾಕಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವಂತಹ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ - ದೀಪಾವಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಏಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಥಾನ ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎದ್ದು ಬಂದಳು ಎಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೈಲಾಭ್ಯಂಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿ ಬಂದತಹ ಈ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ".-ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪಾದರು.
