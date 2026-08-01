ರಜಾ ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯ, ಇಂದಿನಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತು ಶುರು: ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿಯಲು 1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೋಣಿಗಳು ಸಜ್ಜು
61 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ನಿಷೇಧ ಅವಧಿ ಬಳಿಕ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ.
Published : August 1, 2026 at 2:08 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಮೀನುಗಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 61 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ನಿಷೇಧ ಅವಧಿ ಜುಲೈ 31ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಧಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದ ದೋಣಿಗಳು ಈಗ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.
ನಿರ್ಬಂಧ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಗಳ ರಿಪೇರಿ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ಬಲೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ 1,655 ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳು ಹಾಗೂ 179 ಪರ್ಸೀನ್ ಬೋಟ್ಗಳು ಕಡಲಿಗಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೋಟ್ಗಳಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಐಸ್ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಡೀಸೆಲ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮೀನುಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲು ಮೀನುಗಾರರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟ್ರಾಲರ್ ಬೋಟ್ಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಲಿವೆ.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ 3,850 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 1,97,381 ಟನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೀನಿನ ಇಳುವರಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ. 3,850 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಂಧನ ಬಲ: ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 1,218 ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರವಾಗಿ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ, ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 4ರವರೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ತಡೆ- ತೂಫಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಸದ್ಯ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೂ 4-5 ಬೋಟ್ಗಳು ಕಡಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹಾರ್ಬರ್ಗೆ ಮರಳಿವೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ದರ್ಶನ ಕೆ.ಟಿ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ತೂಫಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 4ರವರೆಗೆ ಮೀನುಗಾರರು ಕಡಲಿಗೆ ತೆರಳದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮೀನುಗಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಲೆಗಳ ಆರ್ಭಟ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, 1,600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೋಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಡಲಿಗೆ ಧುಮುಕಲಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬರಲಿದೆ.
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