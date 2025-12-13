ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ
ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 13, 2025 at 10:45 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೆಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಾದಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕತೆ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ತಬಲಾ, ಮೃದಂಗ, ಡೋಲಕ್ಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳುವವರುಂಟು. ಆದರೆ, ಕಲಿಕಾಸಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನೇ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ.
ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸುರೇಶ ಬಗರಿಕಾರ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಭಜನಾ ಸಂಘ, ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ನಾದಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಇಂಪು. ಆದರೆ, ಕಲಿಕಾಸಕ್ತಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ.
ಸುರೇಶ ಮೂಲತಃ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರಿನವರು. ಇವರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಬಗರಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಬಗರಿಕಾರ ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೆದವರು. 8-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಸುರೇಶ, ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇದೀಗ ಖರೀದಿಸುವವರು, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವವರು ಬಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿ ತಬಲಾ, ಮೃದಂಗ, ಡೋಲಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿತ್ಯವೂ ಎರಡ್ಮೂರು ವಾದ್ಯಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸುರೇಶ ಬಗರಿಕಾರ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅಜ್ಜ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯವರಿಂದ ತಬಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಗದಗದಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಬಲಾ, ಮೃದಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.
''ತಬಲಾ, ಮೃದಂಗ, ಡಗ್ಗಾ, ಡೋಲಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಡಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವಾರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ನೆನೆಸಿ ಹದಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ತಬಲಾ, ಡಗ್ಗಾ ತಯಾರಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಹಳ ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ಒಣಗಿಸಲು, ಹದ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಅಗತ್ಯ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿ ತಬಲಾ, ಡಗ್ಗಾ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಜೋಡಿಗೆ 8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಜೋಡಿ ತಬಲಾ, ಡಗ್ಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಬಿಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.
ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ತಯಾರಕ ಸುರೇಶ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಹಳ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ತಂದು ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರ ತಯಾರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜ, ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ. ಇದೊಂದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ: ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ಕಲಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇರಳವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರು ದೇಶ-ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವವರಿಗೆ ಸುರೇಶ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಖ್ಯಾತ ತಬಲಾ ವಾದಕರಾದ ರಘುನಾಥ ನಾಕೋಡ, ಶ್ರೀಹರಿ ಜಗ್ಗಾವಿ, ಜಯತೀರ್ಥ ಪಂಚಮುಖಿ, ಡಾ.ನಾಗಲಿಂಗ ಮುರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಬಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಇವರ ಬಳಿ ಖರೀದಿ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ತಬಲಾ ವಾದಕರು ಇವರ ಬಳಿಯೇ ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಇವೆರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರೇಶ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆನಂದನಗರದ ಗುರುನಾಥನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ ತಬಲಾ ಮೇಕರ್ ಎಂಬ ಅಂಗಡಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ತಬಲಾ ವಾದಕರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಬಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸುರೇಶ ಬಗರಿಕಾರ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.
