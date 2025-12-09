ಡಿ.10ರಂದು ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ: ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : December 9, 2025 at 11:03 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಡಿ. 10ರಂದು ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪಂಚಮಸಾಲಿಪೀಠದ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಮೌನ ಪಥಸಂಚಲನ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಳೆದ ಡಿ.10ರಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿತ್ತು. ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಿಂದ ಎಡಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಮೌನ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೇಗೆ ನರಗುಂದದ ರೈತರು ನರಗುಂದ ಬಂಡಾಯ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿಗೆ 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿ.10 ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ದಿನ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳುವ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅಮಾನವೀಯ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಈ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ ದಿನವಾದ ಡಿ.10 ರಂದು ಮೂರು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳ ಹೋರಾಟ ನಡೆದು ಬಂದ ಬಗೆ: ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಲೆಗೌಡರು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧೀಕ್ಷೆ ಲಿಂಗಾಯತರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರ ಚಳವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಹೋರಾಟ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ದ ಅಲ್ಲ.
ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿಗೆ 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದವರು ನಾವು. ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಿಎಂ ಇದ್ದರು. ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಂ. ಉದಾಸಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆದರು. ಆವಾಗ ಸಹ ನಾವು ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಮುಂದೆ 25 ಸಾವಿರ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕೊನೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿ ಶಕ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಮುಂದೆ 20 ಲಕ್ಷ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಶಕ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಯತ್ನ: ಯಾವ ಸಿಎಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು, ದಿನಾಂಕ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವೂ ಇತ್ತು, ಭಯವು ಇತ್ತು. ಆದೇ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆವು. ಐದು ಸಾವಿರ ವಕೀಲರು ಕೂಡಿ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕ ಹೋದಾಗ ಸಿಎಂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ನಾವು ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಮುಂದೆ 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದೆವು. ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಸಚಿವರನ್ನು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ನಾವು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಎಡಿಜಿಪಿಯವರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಾವೇ ಸಿಎಂ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆವು. ವಕೀಲರು, ರೈತರು, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮುಖಂಡರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ವಿನಾಕಾರಣ ಅಮಾಯಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಪೊಲೀಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಎಂದರು.
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಜನ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಶರಣರ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದಾಗ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಪ್ರಥಮ. ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಿಎಂಗಳು, ಲಿಂಗಾಯತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದಿನವನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪೀಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹ ಹೌದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಲಿತರು ಎಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ 151 ಸಮುದಾಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂವಹನ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಇದೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವುದು ಸರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಶಯ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು ಎಂದರು.
ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 151 ಸಮುದಾಯಗಳು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಕಾರಣ ಡಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 51 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಬಂದು 78 ವರ್ಷವಾಗಿವೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
