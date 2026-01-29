ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಫೆ.4ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಮೂರು ದಿನ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ
ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಫೆ.4ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ BAC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Published : January 29, 2026 at 7:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಫೆ.4ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಬಿಎಸಿ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರವರೆಗೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಜ.31ವರೆಗೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಫೆ.4 ಬುಧವಾರದ ವರೆಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ.31 ಶನಿವಾರ ಕಲಾಪ ನಡೆಸದಿರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಬದಲು ಫೆ.2 ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಫೆ.4 ಬುಧವಾರದ ವರೆಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ BAC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ವರೆಗೂ ಸದನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಲಾಪ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸದನದ ಮುಂದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎರಡು ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಫೆ.4ರ ವರೆಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮುಂಚೆ ಜ.29 ರಿಂದ ಜ.31ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಲವರು ಮಾತನಾಡಿರಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಫೆ.4ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಬುಧವಾರದವರೆಗೆ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಧರಣಿ ಇಂದು ಸಹ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪದ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆಡಿದ ಮಾತು ತೀವ್ರ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿರೋಧಪಕ್ಷವು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಿತು.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸದನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಖಂಡನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯಿತು.
ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ನೀವೂ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೇಸರದಿಂದ ಸದನವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.