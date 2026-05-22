ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ 52 ಪ್ರಕರಣ ಕೈಬಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 3:04 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 52 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕೇಸ್​​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ‌ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 52 ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಆಳಂದ ದರ್ಗಾ ಪ್ರಕರಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಹೇಳಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಗಣಿಸಿಯೇ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ತೀರ್ಮಾನ ‌ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ SIR ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜ‌ನಪರ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ KST ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರ‌ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ನಾವು ಕಡಿಮೆ‌ ಮಾಡುವುದು. ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜ‌ನಪರ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲವಾ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ‌ಮನಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅ‌ನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನರೇಗಾ ಇರಬಹುದು, ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, 10% ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾಗ ನಾವೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.

