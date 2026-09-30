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ಬರ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ: ಆರ್. ಆಶೋಕ್

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 50 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಕೇವಲ 1,250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹಣವಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 7:51 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬರ ಪರಿಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ನಿಲುವು. ಸದ್ಯ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಅನುಸಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರವು, ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 2,500 ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಎತ್ತಿನ ಲಾಳ ಹಾಕೋಕು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ 50 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಕೇವಲ 1,250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹಣವಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅಶೋಕ್, ನನಗೂ ಹಾಗೂ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಬರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳದೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹೋಗೋಣ ಎಂದಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಗದ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್​ನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ರಾಗಿ ಬಾಕಿ 265 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಪರ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌, ಸಿಬಿಐ, ಇ.ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಭ್ರಮನಿರಸನವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೆಂದೂ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌, ಇ.ಡಿ, ಸಿಬಿಐ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರ್​.ಅಶೋಕ್​ ಕುಹಕವಾಡಿದರು.

ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದು, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್‌ ರದ್ದು, ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಂದೇಮಾತರಂ ಹಾಡುವುದು, ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌, ಶಾರುಕ್‌ ಖಾನ್‌ ಮೊದಲಾದ ನಟರು ಕೂಡ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಂಆರ್​ಪಿಎಲ್ ಸ್ಫೋಟ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಲು ಸೂಚನೆ, ಕೇಂದ್ರವೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲೆಂದು ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಆಗ್ರಹ

TAGGED:

BENGALURU
ALL PARTY DELEGATION ON DROUGHT
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಆಶೋಕ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ
LEADER OF THE OPPOSITION R ASHOKA

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