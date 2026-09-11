ಸುಸ್ಥಿರ ಬಿಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ; ಬಿಡಿಎ ನೌಕರರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ!
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ನಡೆದ ಬಿಡಿಎ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
Published : September 11, 2026 at 8:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಡಿಎ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡಿಎ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಡಿಎ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಎ ನೌಕರರು ಈಗ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಡಿಎ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಡಿಎ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟಿ.ಚೌಡಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿನ ಬಿಡಿಎ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಡ 2.20 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಡಿಎಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು 1970ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು 2000 ಇಚೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 30-40 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಇರುವ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಔಚಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ.
30 ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ: ಈ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ 30 ಮಹಡಿಗಳುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಆಡಳಿತ ಇದೀಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ನಡೆದ ಬಿಡಿಎ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸು ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬಿಡಿಎ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದೀಗ ಬಿಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಿಎ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡಿಎ ಪರ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟಡದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟಡದ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರು 20.05.2026 ರಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಎಂಟಿಸಿ) ಕಚೇರಿಗಳಾದ ಶಾಂತಿನಗರ, ಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು 95,747 ಚದರ ಅಡಿ ರಷ್ಟು Carpet ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಈ 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 63.53 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಎ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬದಲು ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿನ ಬಿಡಿಎ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಡಿಎ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ: ಬಿಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಎ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಿಡಿಎ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಂಘ ಬುಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಹಲವಾರು ಬಡಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಹತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಆಗಿನ CITB, ಈಗಿನ BDA ನ ಮೂಲ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಒಳಗೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ದಿನಾಂಕ: 07.09.2026ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ 15 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ: ಬಿಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 15 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಕಟ್ಟಗಳ ನವೀಕರಣ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಟ್ಟಡ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನವೀಕರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೌಕರರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಬಿಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣ ಇತರೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಿದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣ ಪೋಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಾಡಿಗೆಯ ವೆಚ್ಚ, ನವೀಕರಣದ ವೆಚ್ಚ, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ವ್ಯಯಿಸುವ ಬದಲು ಇದೇ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್.ಆರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಮರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕಾರ: ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 110 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 4.8 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ಚಿಂತನೆಯೂ ಇತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹಲವರ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಬಿಡಿಎ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೇಶನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೈ ಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಡಿಎಯದ್ದು. ಈಗ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವ ಹಿಂದೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಛಾಯೆ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 15 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ನವೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಔಚಿತ್ಯ ಏನಿದೆ?. ಆ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಿಡಿಎ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಂ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಕ್ಯಾ.ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
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