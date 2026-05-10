ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ರಾಜಕೀಯ ರಥಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಸಾರಥಿ
ಸಚಿವ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಇಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : May 10, 2026 at 1:00 PM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯೂರು ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸುಧಾಕರ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ರೈತರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನನ: 1961ರ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಜನನ. ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ದಶರಥಯ್ಯ ಸುಧಾಕರ್. ತಂದೆ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಗು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಜಯಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತರು.
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾರಣ: ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್.ಜಯಣ್ಣ ಅವರು 1978ರಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದವರು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 1989ರಲ್ಲೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಜಯಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಸುಧಾಕರ್ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿ: ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 47,550 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆಯಾದಾಗ ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ, 2013ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಿರಿಯೂರುನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖಿಕ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
