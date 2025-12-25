ETV Bharat / state

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ; ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮೂವರಿಗೆ ಶೋಧ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಭೀಕರ ಬಸ್​ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 6 ಜನರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಬಸ್​, ಲಾರಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 4:11 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 4:29 PM IST

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಹಿರಿಯೂರು ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ನಸುಕಿನಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಸ್​ ನಡುವಿನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಜನರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಟ್ಟುಕರಕಲಾದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 05 ಮೃತದೇಹ ಹಾಗೇ, ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೃತದೇಹ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 06 ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 03 ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ , ಎಸ್​ಪಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾರು ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ IGP ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 02 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಲಾರಿ-ಬಸ್​ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ಗೆ ಹಿರಿಯೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಡಿವೈಡರ್​ ಹತ್ತಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಲಾರಿ ಬಸ್​ನ ಡಿಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರಬಹುದೆಂದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಡೀ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ".

ಬಸ್​ನಿಂದ ಮೃತದೇಹ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. (ETV Bharat)

"25 ಜನ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕ ಕೂಡ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಬಸ್​ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು 05 ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 06 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ 03 ಜನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಅವರು ಬಸ್​ನಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಅದು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ".

"25 ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಿರಿಯೂರು, ಶಿರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಗು ಮೃತ‌ದೇಹ ಇರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಎನ್​ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಐಜಿ ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಲಾರಿ (ETV Bharat)

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಸ್ಪಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾರು ಮಾಹಿತಿ: "ಲಾರಿ ಡಿವೈಡರ್​​ ಹತ್ತಿ ಪಾಸ್​​ ಆಗಿ ಬಸ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್,​ ಕಂಡಕ್ಟರ್​ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 32 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 06 ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ತಂಡ ಬಂದಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಡೆದು ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬದುಕುಳಿದವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿರಾ, ತುಮಕೂರು, ಹಿರಿಯೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

