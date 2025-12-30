ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ : 'ಕರ್ತವ್ಯ'ದ ಉದ್ದೇಶ ವಿವರಿಸಿದ ಡಿಡಿಪಿಐ
ಡಿಡಿಪಿಐ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ವರದಿ- ಮಹೇಶ್ ಎಂ
ಮೈಸೂರು : ದೇಶ ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಡೆ ಹೊರಟಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು (KAAMS) Karnataka advanced attendance monitoring system ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8261 ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5500 ಶಿಕ್ಷಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 1,500 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೋಂದಣಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಾಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4:30, ಬೆ. 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ, ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 3:30 ಹೀಗೆ ಸಮಯ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ 10 ರಿಂದ 4:30 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿನದ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಜರಾತಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಖಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಜರಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ, ಯಾರು ದೈನಂದಿನ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ: 'ಇನ್ನೂ ಶೇ. 15 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಸಿಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಗುವ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ-ಪ್ರವಚನ ಆಗಲಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದ ಶಾಲೆಯ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾನದಂಡವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ : 'ಇದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇದ್ದರು?. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾ?. ಅದೂ ಕೂಡಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಾಜರಾತಿಗೆ ನಾನು ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
